Популярная азиатская страна смягчит правила въезда для россиян

Власти Индонезии анонсировали смягчение правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом пишет газета The Business Times со ссылкой на заявление министра-координатора по морскому судоходству и инвестициям Лухута Панджаитана.

Так, с 21 февраля срок обязательного карантина для прибывающих в популярную азиатскую страну планируется сократить с пяти до трех дней. По словам министра, правительство решилось на подобный шаг на основе данных об уровне распространения коронавируса в стране. Согласно предоставленному отчету, омикрон-штамм не так опасен для местных жителей и туристов, как дельта-штамм.

«Нам нужно найти этот баланс между необходимостью сохранения здоровья и дальнейшим поддержанием экономики с помощью туризма», — заявил Панджаитан и добавил, что с апреля карантин для отдыхающих могут вовсе отменить.