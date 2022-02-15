Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
1 час назад

Популярная азиатская страна анонсировала смягчение правил въезда для туристов

Lenta.ru

Власти Индонезии анонсировали смягчение правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом пишет газета The Business Times со ссылкой на заявление министра-координатора по морскому судоходству и инвестициям Лухута Панджаитана.

Популярная азиатская страна смягчит правила въезда для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, с 21 февраля срок обязательного карантина для прибывающих в популярную азиатскую страну планируется сократить с пяти до трех дней. По словам министра, правительство решилось на подобный шаг на основе данных об уровне распространения коронавируса в стране. Согласно предоставленному отчету, омикрон-штамм не так опасен для местных жителей и туристов, как дельта-штамм.

«Нам нужно найти этот баланс между необходимостью сохранения здоровья и дальнейшим поддержанием экономики с помощью туризма», — заявил Панджаитан и добавил, что с апреля карантин для отдыхающих могут вовсе отменить.

Ранее 8 февраля власти Индонезии ужесточили социальные ограничения в Джакарте, на самом густонаселенном острове Ява и на популярном у россиян курорте Бали из-за новой вспышки COVID-19. Теперь торговые центры, рестораны и кафе вновь смогут принимать не более 60 процентов максимального числа посетителей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители