Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
2 часа назад

Чёрный список алиментщиков предложили создать в России

News.ru

Минюст России считает необходимым создать базу данных неплательщиков алиментов. Это коснётся только должников, которые уже привлечены к административной или уголовной ответственности, уточнили в ведомстве. Как пишет РИА Новости, об инициативе Минюста объявила пресс-служба Совета Федерации.

Проектом закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об исполнительном производстве» предлагается включать в реестр должников по алиментным обязательствам сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности, — говорится в сообщении.

В чёрном списке, если закон примут, могут также оказаться алиментщики, которых разыскивают приставы. При этом ФССП хотят наделить правом требовать сведения о финансовых возможностях должника.

На сегодняшний день в России действует статья КоАП, по которой за неуплату алиментов детям или родителям человека могут арестовать на 15 суток. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность по статье 157 УК — до года лишения свободы.

Ранее правительство изменило правила выплаты пособий на детей от трёх до семи лет. Изменения, в рамках которых производится перерасчёт исходя из нового прожиточного минимума, вступили в силу 1 февраля. При оформлении пособия также будет проводиться комплексная оценка имущества.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители