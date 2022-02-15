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1 час назад

Россиянам назвали стоимость первых туров в Норвегию

Lenta.ruиещё 3

Эксперты туриндустрии назвали стоимость первых путевок в Норвегию, которая с 12 февраля сняла все ограничения на въезд для иностранных путешественников. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам назвали стоимость первых туров в Норвегию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в компании «Интурист» рассказали, что по акции раннего бронирования цены на туры длительностью пять-шесть дней начинаются от 795 евро на человека (примерно 68,7 тысячи рублей). Авиабилеты в указанную сумму не входят.

Путешествие по норвежским фьордам предлагает туроператор BSI Group. Стоимость поездки на восемь дней для двоих без учета перелета составляет 113,5 тысячи рублей. Еще один вариант — совместить тур по фьордам с поездкой в Копенгаген. Цены на такое путешествие стартуют от 135 тысяч рублей.

По оценкам экспертов, в предстоящем летнем сезоне спрос на Норвегию у россиян может приблизиться к допандемийным показателям. Несмотря на то, что страна считается дорогостоящим направлением, она будет популярна у определенного сегмента туристов.

«У Норвегии есть свой турист, который понимает, за что платит деньги. С учетом ограниченного ассортимента открытых европейских направлений, Норвегия способна вернуть не только своих постоянных клиентов, но и привлечь новых», — уточнили специалисты туроператора PAC Group.

Ранее в феврале Норвегия отменила сдачу повторного ПЦР-теста по прибытии в страну для иностранных туристов. Новые правила распространяются на всех непривитых путешественников. Позже стало известно, что с 12 февраля власти сняли все действующие ограничения для туристов как внутри страны, так и на границах.

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