Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
37 минут назад

Как выглядит заброшенный самолет-гигант, переделанный под отель

Мира Маркина

Фредерик Делез открывает отель в бывшем самолете Airbus A380. Так бывший инженер компании Airbus пытается сохранить судно от утилизации.

Как выглядит заброшенный самолет-гигант, переделанный под отель
Фото: Groupe DUVAL & Frédéric DELEUZEGroupe DUVAL & Frédéric DELEUZE

Airbus А380 — широкофюзеляжный двухпалубный пассажирский самолет, крупнейший серийный авиалайнер в мире. Его высота — 24 метра, длина — 73 метра, размах крыла — 79 метров, вместимость — 525 пассажиров в салоне трех классов, 853 пассажира в одноклассной конфигурации. В 2021 году производство самолетов было прекращено, а планы по утилизации неизвестны.

В планах Фредерика и его команды выкупить самолет, чтобы сделать из него первоклассный отель. Делез надеется разместить в лайнере 31 полноценный номер тарифов стандарт, делюкс и сьют. Последние — фишка отеля: один из номеров будет располагаться в носовой части с выходом в кабину пилотов. Второй — в хвосте судна; номер будет занимать два этажа.

Groupe DUVAL & Frédéric DELEUZE

Также рядом с отелем построят ресторан на 60 мест, попасть в который можно прямо из самолета через мост. Его стилизуют под диспетчерскую вышку.

Делез и его команда договорились о сотрудничестве с девелоперской компанией и занимаются поиском самолета и инвесторов. По задумкам, реализацию проекта начнут уже в этом году, а откроется отель примерно в 2024 г.

Располагаться отель будет в аэропорту Тулузы Бланьяк (TLS), Франция, недалеко от авиазавода Airbus.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители