Как выглядит заброшенный самолет-гигант, переделанный под отель

Фредерик Делез открывает отель в бывшем самолете Airbus A380. Так бывший инженер компании Airbus пытается сохранить судно от утилизации.

Фото: Groupe DUVAL & Frédéric DELEUZE Groupe DUVAL & Frédéric DELEUZE

Airbus А380 — широкофюзеляжный двухпалубный пассажирский самолет, крупнейший серийный авиалайнер в мире. Его высота — 24 метра, длина — 73 метра, размах крыла — 79 метров, вместимость — 525 пассажиров в салоне трех классов, 853 пассажира в одноклассной конфигурации. В 2021 году производство самолетов было прекращено, а планы по утилизации неизвестны.

В планах Фредерика и его команды выкупить самолет, чтобы сделать из него первоклассный отель. Делез надеется разместить в лайнере 31 полноценный номер тарифов стандарт, делюкс и сьют. Последние — фишка отеля: один из номеров будет располагаться в носовой части с выходом в кабину пилотов. Второй — в хвосте судна; номер будет занимать два этажа.

Groupe DUVAL & Frédéric DELEUZE

Также рядом с отелем построят ресторан на 60 мест, попасть в который можно прямо из самолета через мост. Его стилизуют под диспетчерскую вышку.

Делез и его команда договорились о сотрудничестве с девелоперской компанией и занимаются поиском самолета и инвесторов. По задумкам, реализацию проекта начнут уже в этом году, а откроется отель примерно в 2024 г.