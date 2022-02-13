Главное о коронавирусе на 13 февраля: самотестирование на COVID-19, Норвегия отменила почти все ограничения

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За прошедшую неделю показатели заболеваемости COVID-19 в Татарстане выросли в два раза

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В Татарстане за последние сутки зарегистрировали рекордные 3 480 случаев заражения COVID-19. Всего на 13 февраля в республике зарегистрировано 69 186 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 45 531 человек, в том числе 683 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 658 человек, в том числе семь — за последние сутки.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что за прошедшую неделю показатели заболеваемости коронавирусом в республике выросли в два раза в связи с заболеваемостью "омикроном". По его словам, важно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования в трудовых коллективах, в школах следует продолжить строго контролировать работу "утренних фильтров" на входе. Он также напомнил, что поликлиники теперь будут работать в субботу и воскресенье. Профессор, доктор медицинских наук, завкафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ Эдуард Якупов сообщил, что COVID-19 опасен не только для пожилых людей, а система здравоохранения оказалась не готова к ситуации, когда такой вал пациентов упал на поликлиническую и стационарную сеть.

Также он рассказал, что пациенты после перенесенного коронавируса часто имеют нарушения сна, тревогу, потери обоняния и вкуса, астению и панические атаки. Для детей основными последствиями заболевания являются обмороки, нехватка воздуха, плохая усвояемость учебного материала и головные боли. Все это так называемый "нейроковид". Подробности — в материале "Реального времени". В Набережных Челнах 75-летний Рафик Гарипович Хасаншин после выздоровления от COVID-19 изменил отношение к прививкам. Об этом сообщают "Новости Татарстана" телеканала ТНВ. Недавно он заразился коронавирусом. По его словам, планируя выйти из дома на прогулку, мужчина потерял сознание. Пенсионера на скорой помощи доставили в Тукаевскую ЦРБ с температурой под 40 и низким уровнем кислорода. Врачи диагностировали 75% поражения легких. Началось длительное лечение.

Правительство РФ выделило более 400 млн рублей на генетический анализ "омикрона"

За последние сутки в России выявили 197 949 новых случаев коронавируса, выздоровели 101 568 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 14 133 509 человек, а выздоровевших — до 11 235 859 человек.За сутки болезнь унесла жизни 706 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 340 248 человек.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил рост и увеличился до 1,13. Показатель остается ниже единицы в четырех из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся. В Московской области он равен 0,88, в Самарской — 0,9, в Москве — 0,96, в Воронежской области — 0,97. В Нижегородской области и Пермском крае индикатор снизился до 1,14 и 1,15 соответственно, в Свердловской области он составил 1,24, в Ростовской — 1,25, в Санкт-Петербурге — 1,26. В Красноярском крае коэффициент вырос до 1,57.

С 21 февраля Россия увеличивает число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и Шри-Ланку. Количество рейсов из Москвы в Будапешт увеличится с семи до 14, из Санкт-Петербурга — с четырех до семи. В Шри-Ланку по маршруту Москва — Коломбо можно будет улететь четыре раза в неделю вместо двух до этого. Из Калининграда в Берлин самолеты станут летать в три раза чаще — шесть рейсов в неделю, в Дюссельдорф — пять раз в неделю. Также с 1 марта принято решение увеличить число регулярных рейсов в Грецию.

Российское правительство выделило более 400 млн рублей на процедуру генетического анализа омикрон-штамма COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Финансовые средства выделяются из правительственного резервного фонда подведомственным учреждениям Роспотребнадзора. Выделенные деньги пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного анализа генома штамма "омикрон". Это позволит изучить не меньше 57,2 тысячи проб. Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что пик пятой волны коронавируса в Северной столице пройден. Город пока занимает лидирующие позиции по числу новых случаев коронавируса — 12 февраля было выявлено 21 689 заражений, а в Москве — 14 336. По словам Лисовца, количество пациентов под медицинским наблюдением сокращается. Температура и уровень кислорода в крови председателя ЛДПР Владимира Жириновского пришли в норму, но он все еще иногда дышит с помощью кислородной маски. Ранее в Минздраве сообщили, что Жириновский находится в стабильном состоянии. IT-журналист, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский сообщил, что в России высокий уровень заболеваемости COVID-19, и этим могут воспользоваться мошенники. Злоумышленники постараются извлечь максимум выгоды из ситуации, сложившейся в результате распространения "омикрона". Мошенники часто придумывают "наживку" для обмана своих потенциальных жертв, используя новостную повестку, пояснил он. По словам эксперта, какую бы тему ни эксплуатировали злоумышленники, они часто прибегают к фишинговым рассылкам.

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что специализированный центр инфекционных болезней для детей с коронавирусом открылся на базе НМИЦ здоровья детей из-за роста заболеваемости среди них. По их словам, с 10 февраля 2022 года круглосуточная медицинская помощь оказывается маленьким пациентам с подозрением или подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Центр имеет 330 коек для детей с COVID-19, в том числе 30 реанимационных, а также восемь операционных для оказания экстренной хирургической помощи.Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев назвал долгосрочные последствия перенесенного коронавируса. По его словам, омикрон-штамм COVID-19 может привести к тяжелым поражениям нервной системы. Врач подчеркнул, что, несмотря на более легкое течение заболевания при "омикроне", вирус может привести нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рекомендовала в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 на фоне распространения "омикрона" проводить самостоятельное тестирование на коронавирусную инфекцию. Она подчеркнула, что из-за чрезвычайной заразности нового штамма, даже бессимптомный носитель может стать источником инфекции для многих людей. Поэтому при любом признаке простуды или недомогании следует сдать ПЦР-тест, а если такой возможности нет, то иметь при себе экспресс-тесты. По ее словам, важно правильно производить забор материала. При самостоятельном тестировании многие люди недостаточно глубоко вставляют в нос сваб, из-за чего материал может быть неинформативным.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что главным симптомом пневмонии у детей до года является учащенное дыхание. По его словам, бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа, одышка и учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы — это практически 100 процентов пневмония. Горелов уточнил, что у детей до одного года хрящевой скелет бронха анатомически еще не сформирован, у него короткие дыхательные пути, поэтому в этих случаях пневмония протекает тяжелее всего. Мукормикоз, или черный грибок, выявили по меньшей мере у пятерых пациентов с коронавирусом, вызванным омикрон-штаммом COVID-19. По словам заведующего ЛОР-отделением больницы №35 Нижнего Новгорода Григория Белозерова, до пандемии такие пациенты ему не встречались. Теперь же только одно медучреждение города повидало пять подобных случаев. Он заявил, что заболевание лечится хирургическим методом в сочетании с противогрибковыми препаратами. В группе риска по мукормикозу входят пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом и люди, переболевшие коронавирусом в госпиталях.

Врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов сообщил, что далеко не каждый кашляющий является распространителем инфекции. По словам Бекетова, ключевую роль играет то, как давно человек имеет данный симптом. В первые трое—пятеро суток после заболевания пациент активно способствует заражению окружающих, однако затем вирусовыделение становится ниже.

По данным интернет-магазинов Ozon и Wildberries в 2021 году россияне стали активно закупать медицинское оборудование для лечения коронавируса и реабилитации на дому. В основном это концентраторы кислорода и медицинские очистители, их продажи выросли в 27 раз. Оборудование покупают для восстановления после пневмонии или при нетяжелой форме коронавируса с поражением легких менее 10%. По словам врачей, оно достаточно простое в использовании дома. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого на несколько дней поместили в Центральную клиническую больницу Москвы для профилактики, попал в одну больницу с главой ЛДПР Владимиром Жириновским. Главу коммунистов пока не пускают к либерал-демократу, по его словам, он не пересекался с Жириновским на территории медучреждения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последнюю неделю в регионе стали выявлять меньше новых случаев COVID-19. В пятницу в регионе выявили 8 967 случаев — значительно меньше, чем в начале недели и в конце предыдущей. Количество госпитализированных людей с коронавирусом уменьшилось за сутки на 9,6%

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который 8 февраля уходил на самоизоляцию в связи с заражением коронавирусом, выздоровел и 14 февраля выйдет на работу. Об этом он сообщил в Facebook, с 8 февраля он был на самоизоляции.

В селе Злоказово Кусинского района Челябинской области прием заболевших пациентов перенесли в детский сад. Такое решение было принято из-за того, что местную амбулаторию и стационар одновременно закрыли на капитальный ремонт. Жители возмущены таким решением, так как теперь в одном здании со здоровыми малышами врачи ведут прием заболевших, в том числе ОРВИ и коронавирусом. В пресс-службе Минздрава региона уточнили, что ремонт медицинских учреждений в селе идет по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". Подрядчик зашел на два объекта одновременно, поэтому пришлось освободить оба здания и перевести медиков во временное помещение.

Среди участников Олимпийских игр выявлено три новых случая заражения COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09:20 (мск) заразились 410 245 726 человек, 5 810 851 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.По количеству заболевших на первом месте находятся США (77 707 694). На второй строчке — Индия (42 631 421), на третьей — Бразилия (27 434 286), на четвертой — Франция (21 765 182), на пятой — Великобритания (18 392 137).Больше всего смертей зафиксировано в США (919 255). За ними следуют Бразилия (638 346), Индия (508 665), Россия (332 727, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (312 697).

Власти Китая выявили три новых случая заражения коронавирусом среди участников Олимпийских игр. 12 февраля в Пекин прибыли 136 человек, из них 81 спортсмен и официальное лицо и 55 — "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни было выявлено три новых случая заражения: два — среди атлетов и официальных лиц, один — среди представителей заинтересованных сторон. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что парижские полицейские задержали более 50 участников акции "Колонна свободы", протестовавших против антиковидных мер в стране. По его словам, полиция и жандармы, мобилизованные в субботу по всей стране, обеспечили порядок и безопасность уличного движения. В Париже задержано 54 участника акций, выписано 337 штрафов.

Порядка 10 тыс. протестующих против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации в воскресенье заполнили парк Содружества и улицы вокруг парламента Австралии в столице страны Канберре. Протестующие, прибывшие из разных регионов страны припарковали сотни машин, грузовиков и мотоциклов на прилежащих к парламенту улицах и вышли на лужайку перед зданием. Свое движение они назвали Convoy 2022, последовав примеру канадских дальнобойщиков, акции протеста которых начались в североамериканской стране в январе. Акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками, продолжается в Оттаве уже пятнадцатый день. В субботу центр города вновь, как и все прошлые выходные, заполнен автомобилями и протестующими. Многие пришли на акцию с детьми, которых дальнобойщики угощают конфетами и чипсами, а дети им дарят свои рисунки. В нескольких местах громко играет музыка, люди танцуют и поют, многие завернуты в канадские флаги. Тест на коронавирус бельгийского полузащитника испанского футбольного клуба "Атлетико" Янника Карраско дал положительный результат. Футболист почувствовал себя плохо во время подготовки к матчу "Атлетико" против "Хетафе" в рамках чемпионата Испании и сразу покинул расположение команды. Футболист отправился на карантин, соблюдая рекомендации органов здравоохранения.