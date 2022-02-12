Россия увеличит число рейсов в Венгрию, Шри-Ланку и Германию

С 21 февраля Россия увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и Шри-Ланку. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Число рейсов в Шри-Ланку по маршруту Москва - Коломбо вырастет с двух до четырех в неделю. Из Калининграда в Берлин самолеты будут летать шесть рейсов в неделю, в Дюссельдорф - пять рейсов в неделю.

Рейсы по маршрутам Москва - Корфу будут осуществляться семь раз в неделю, Москва - Миконос - четыре рейса, Санкт-Петербург - Афины, Санкт-Петербург - Салоники, Жуковский - Ираклион, Екатеринбург - Ираклион - два рейса в неделю на каждом маршруте.

Также с 1 марта снимаются ограничения на регулярные и чартерные рейсы из России на Кипр.