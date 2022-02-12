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В центре Москвы чеченцы устроили стрельбу в баре. Поводом послужило то, что охрана их не пропускала - некоторым парням было меньше 21 года.

В 3 часа ночи группа из 15 человек хотела отдохнуть в баре на Сретенке, но они не прошли фейсконтроль.

Отказ охранников впускать гостей вызвал агрессивную реакцию. Начался конфликт, который практически перерос в вооруженное нападение.

Один из чеченцев достал пистолет и начал расстреливать имущество бара. После 5 выстрелов «гости» разбежались.