Популярный азиатский курорт разрешил въезд непривитым

Власти популярного у россиян филиппинского курорта Себу разрешили въезд без прививки от коронавируса путешественникам с 1 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению губернатора провинции Гвен Гарсии, непривитые или частично привитые туристы смогут прибывать на азиатский курорт при условии наличия отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до отъезда. Кроме того, приезжающим на остров иностранцам необходимо пройти еще одно ПЦР-исследование на пятый день обязательной изоляции.

По словам представителя Центра вакцинации Висайских островов Джин Лориче, решение о смягчении коронавирусных ограничений на Себу было принято с учетом плачевного состояния индустрии туризма в стране из-за пандемии.

«Мы знаем, что наша туристическая отрасль умирает вместе с отелями, туроператорами и курортами», — отметила она.