Что россияне массово скупают для путешествий на поездах

Россияне бросились приобретать один товар для путешествий на поездах — в январе спрос на дорожные сумки вырос в пять раз. О популярных железнодорожных направлениях зимой и том, что туристы берут с собой в дорогу, стало известно из совместного исследования сервиса поездок «Туту.ру» и AliExpress Россия, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первом месяце года россияне массово заинтересовались покупкой нейлоновых сумок и органайзеров для путешествий, в среднем эти товары обходятся от 800 до 2000 рублей. Кроме того, вырос спрос на чемоданы. По данным исследования, туристы предпочитают вместительные модели на колесах из поликарбоната с кодовым замком (от четырех до восьми тысяч рублей).

Помимо прочего, среди путешественников оказалась востребованной складная посуда: спрос на категорию вырос в три раза. Чаще всего россияне выбирают для поездок складные чашки из нержавеющей стали и складные кружки для кемпинга, стоимостью от 300 до тысячи рублей.

Еще одна популярная категория для поездок — массажные подушки, спрос на них в январе вырос в девять раз. Цена на компактные электрические модели с удобным фиксатором для шеи составляет от 2,5 до 4000 тысяч рублей. Также россияне стали чаще приобретать дорожные маски для сна, их средняя стоимость от 300 до 700 рублей.

По данным «Туту.ру», в феврале самым популярным железнодорожным направлением у россиян стал маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом — около 11 процентов от всех оформленных билетов. На втором месте следует путешествие из столицы в Нижний Новгород, Казань, Ярославль и Брянск. Из города на Неве туристы чаще всего отправляются в Псков, Тверь, Сортавалу и Петрозаводск.