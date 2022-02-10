Власти ОАЭ смягчили ограничения для туристов

Власти ОАЭ анонсировали смягчение и постепенную отмену в стране коронавирусных ограничений для иностранных туристов, в том числе из России. Об этом сообщает информационный портал TourDom.

По словам официального представителя Национального управления по кризисным и чрезвычайным ситуациям (NCEMA) Саифа Аль Дахери, к 15 февраля планируется снять требование о частичной заполняемости посетителями в торгово-развлекательных центрах, туристических объектах и на транспорте.

«В связи со снижением уровня заражения COVID-19 ОАЭ объявляет об отмене ограничений на проведение экономических, туристических и развлекательных мероприятий к середине февраля», — заявил он.

При этом указано, что требования об использовании средств индивидуальной защиты и социальном дистанцировании в популярной арабской стране остаются без изменений.

Отмечается, что решение о смягчении ковидных мер принято Министерством здравоохранения с учетом улучшающейся эпидемиологической обстановки в стране и высокими показателями вакцинации населения.