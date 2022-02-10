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1 час назад

Популярная арабская страна смягчила ограничения для туристов

Lenta.ru

Власти ОАЭ анонсировали смягчение и постепенную отмену в стране коронавирусных ограничений для иностранных туристов, в том числе из России. Об этом сообщает информационный портал  TourDom.

Власти ОАЭ смягчили ограничения для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам официального представителя Национального управления по кризисным и чрезвычайным ситуациям (NCEMA) Саифа Аль Дахери, к 15 февраля планируется снять требование о частичной заполняемости посетителями в торгово-развлекательных центрах, туристических объектах и на транспорте.

«В связи со снижением уровня заражения COVID-19 ОАЭ объявляет об отмене ограничений на проведение экономических, туристических и развлекательных мероприятий к середине февраля», — заявил он.

При этом указано, что требования об использовании средств индивидуальной защиты и социальном дистанцировании в популярной арабской стране остаются без изменений.

Отмечается, что решение о смягчении ковидных мер принято Министерством здравоохранения с учетом улучшающейся эпидемиологической обстановки в стране и высокими показателями вакцинации населения.

Ранее в феврале российский турист сравнил отдых в эмиратах Дубай и Шарджа и назвал последний лучшим альтернативным вариантом для проведения бюджетного отпуска. По его словам, существенный минус Дубая — пешая недоступность многих достопримечательностей.

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