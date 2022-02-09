Названы направления, популярные для поездок с кешбеком

Онлайн-сервис OneTwoTrip опубликовал результаты опроса о предпочтениях россиян, решивших воспользоваться программой компенсации затрат на путешествия. Среди самых популярных направлений – Сочи, Крым, Казань, Калининград, Иркутск, Алтай и Дальний Восток.

В опросе приняли участие 1890 респондентов. Выяснилось, что менее четверти опрошенных уже успели воспользоваться возможностью вернуть себе 20% от стоимости путевки или бронирования отеля. Следовательно, остальные участники исследования только знакомятся с правилами и подбирают оптимальные предложения.

Среди тех, кто готов получить кешбек, в поездку намерены отправиться уже в феврале и марте (42% опрошенных). Оставшаяся часть путешественников мечтает об отдыхе с компенсацией в более теплый период – весной и летом. Для трети опрошенных возможность получить кешбек позволяет провести отпуск комфортнее, например, в гостинице большей звездности.