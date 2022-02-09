Лоукостер Citrus вступает в конкурентную борьбу – вот только с кем?

Лоукостер Citrus получил от Росавиации сертификат эксплуатанта. «Второй низкобюджетный перевозчик появился в РФ, – комментирует событие глава ведомства Александр Нерадько. – Мы выдали сертификат под то, что у них есть сейчас, и они могут использовать самолеты своей материнской компании».

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Citrus – это бренд авиакомпании S7 Airlines, организованный на базе юридического лица «Глобус». Руководство S7 позиционирует его в качестве межрегионального лоукостера, который напрямую, минуя московский авиаузел, свяжет между собой Центральную часть России, Поволжье, Урал и Сибирь. Базовыми аэропортами Citrus определены Казань и Омск, впрочем, известно об активных переговорах с руководством аэропорта Внуково.

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По всей видимости, красивая идея зарабатывать исключительно на недорогих перелетах, минуя Москву, наткнулась на суровые экономические реалии: без столичного трафика новой авиакомпании будет сложно выжить даже при поддержке материнской S7. Экономически эффективны главным образом сезонные перелеты из регионов на юг, на курорты – недаром тот же Red Wings анонсировал на днях

с Краснодарским краем. Напомним также, что год назад от идеи создания лоукостера в пределах Центральной России отказался такой мощный инвестор, как Герман Греф со Сбербанком, хотя его активно подталкивал к этому министр транспорта Виталий Савельев.

Возникает неизбежный вопрос о конкуренции с «Победой». Первый лоукостер, базирующийся, кстати, во Внуково, находится в стадии масштабной трансформации. Материнский «Аэрофлот» уступает «Победе» большую часть внутрироссийских рейсов, оставляя себе международную сеть, субсидируемые дальневосточные направления и некоторые маршруты внутри страны. Таким образом, лоукостер превращается в новый стандарт перелетов из Москвы в регионы – и конкуренция с Citrus возможна в небольшом сегменте и только в том случае, если S7 удастся протолкнуть свой новый проект в то же Внуково.

Для успеха Citrus предстоит ответить еще на один вопрос: что нового, кроме маршрутной сети, сможет предложить лоукостер в стране, где практически все авиакомпании уже ввели низкобюджетные стандарты? Уже никого не удивишь безбагажным тарифом, промоценами, моноклассными салонами и отсутствием питания в полете, а стоимость перелетов в конечном итоге всегда упирается в расходы на топливо и растущие аппетиты аэропортов. Чем, кроме яркой ливреи, удивит Citrus? Узнаем в июле, когда стартуют полеты. А продажа билетов