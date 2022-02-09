Британец отдыхал в Турции и заплатил 19 миллионов рублей

«Мой босс позвонил и порекомендовал выключить телефон, поскольку выставленный за мобильную связь счет выглядит чересчур большим, — заявил британец. — На мой вопрос о том, о какой сумме идет речь, он ответил — 100 тысяч фунтов стерлингов (10,1 миллиона рублей). На следующий день босс перезвонил и сказал, что теперь точно необходимо выключить телефон, так как счет составлял уже 192 тысячи фунтов стерлингов (19,5 миллиона рублей)».