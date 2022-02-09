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1 час назад

Пропавший в горах турист подал сигнал необычным способом

Даша Краснова

Потерявшийся в горах Шотландии турист вытоптал на снегу свое имя и стрелки в направлении своего движения — эти знаки помогли спасателями найти путешественника. Об этом сообщает Mirror.

Пропавший в горах турист подал сигнал необычным способом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отряд спасателей отправился на поиски 40-летнего мужчины, который не смог вовремя вернуться с прогулки из-за плохих погодных условий. Команде удалось быстро обнаружить подсказку от путешественника, так как мужчина вытоптал на снегу свое имя.

Также мужчина оставил на сугробах стрелки в направлении своего движения. Сначала спасатели сомневались, стоит ли следовать знакам, но решили рискнуть. Позже выяснилось, что турист использовал необычный способ, так как не мог поймать телефонный сигнал и позвонить в службу спасения.

В конце концов, мужчина все-таки вышел на дорогу, остановил машину и доехал до соседней деревни Бремор — там его случайно встретил один из спасателей, который знал о его исчезновении.

«Он был в полном порядке. Наверное, немного уставший, как и любой другой человек на его месте, которому пришлось бы провести три дня в горах зимой», — описал состояние туриста спасатель.

До этого мы рассказывали про самые сумасшедшие запросы туристов при бронировании отеля.

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