Смертельный циклон сносит все не райском острове

Райский остров Мадагаскар в Индийском океане снова оказался во власти природы. Две недели назад там бушевал шторм «Ана», унесший жизни 55 человек.130 тысяч тогда были эвакуированы. Не успели жители оправиться от одной стихии, как их настигла вторая.
В результате мощного тропического циклона "Батсирай" на Мадагаскаре практически уничтожились прибрежные деревни. Около 50 тысяч человек покинули свои дома. Есть жертвы. Смотрите видео о том, что творится на Мадагаскаре.
Ранее мы писали о мощном смерче в Краснодарском крае.