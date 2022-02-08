Посол назвал запрещенные места для фото в Египте

Посол России в Египте Георгий Борисенко рассказал, где туристам нельзя делать фото и видео. Об этом сообщает РИА Новости.
Борисенко призвал отдыхающих уважать сложившиеся веками в Египте традиции и право местных на частную жизнь:
«Не стоит без спроса производить фото- и видеосъемку в нетуристических местах», — заявил посол.
Он также призвал россиян проявлять бдительность во время выездов на экскурсии и прогулок за пределами отелей.
«Если тем не менее вы оказались в затруднительном положении, рекомендуем незамедлительно обращаться в ближайшее консульское учреждение по круглосуточной экстренной линии, номер которой можно посмотреть на сайте», — добавил Георгий Борисенко.