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1 час назад

Посол назвал запрещенные места для фото в Египте

Мира Маркина

Посол России в Египте Георгий Борисенко рассказал, где туристам нельзя делать фото и видео. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол назвал запрещенные места для фото в Египте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Борисенко призвал отдыхающих уважать сложившиеся веками в Египте традиции и право местных на частную жизнь:

«Не стоит без спроса производить фото- и видеосъемку в нетуристических местах», — заявил посол.

Он также призвал россиян проявлять бдительность во время выездов на экскурсии и прогулок за пределами отелей.

«Если тем не менее вы оказались в затруднительном положении, рекомендуем незамедлительно обращаться в ближайшее консульское учреждение по круглосуточной экстренной линии, номер которой можно посмотреть на сайте», — добавил Георгий Борисенко.

Ранее россиянка описала отдых на Кубе.

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