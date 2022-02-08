Пассажира застукали за просмотром порно в самолете

Пользовательница TikTok засняла, как пассажир самолета во время полета смотрит эротические видео. Ролик она опубликовала в своем аккаунте @sandyprudente.
Девушка случайно увидела, как мужчина на ряду спереди смотрит эротическое видео с двумя раздетыми женщинами, в то время как рядом спит его девушка. По словам пассажирки, позже он включил еще более откровенные видео.
Ролик тиктокерши набрал 3,4 миллиона просмотров и тысячи комментариев:
«Если ты не уважаешь свою девушку, просто скажи это!», «Вы должны были разбудить ее и передать ей свой телефон с этим видео…», «Мужчины никогда не поймут, почему это плохо, пока вы не поступите с ними так же», — возмутились одни пользователи.
Другие посчитали поступок девушки неприличным. По их мнению, нельзя вторгаться в личную жизнь чужих людей:
«У меня было бы больше проблем с человеком, который смотрит в чужой телефон. Займись своими делами», «Тебе действительно нескучно шпионить за случайными незнакомцами?»