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2 часа назад

Пассажира застукали за просмотром порно в самолете

Мира Маркина

Пользовательница TikTok засняла, как пассажир самолета во время полета смотрит эротические видео. Ролик она опубликовала в своем аккаунте @sandyprudente.

Девушка случайно увидела, как мужчина на ряду спереди смотрит эротическое видео с двумя раздетыми женщинами, в то время как рядом спит его девушка. По словам пассажирки, позже он включил еще более откровенные видео.

Ролик тиктокерши набрал 3,4 миллиона просмотров и тысячи комментариев:

«Если ты не уважаешь свою девушку, просто скажи это!», «Вы должны были разбудить ее и передать ей свой телефон с этим видео…», «Мужчины никогда не поймут, почему это плохо, пока вы не поступите с ними так же», — возмутились одни пользователи.

Другие посчитали поступок девушки неприличным. По их мнению, нельзя вторгаться в личную жизнь чужих людей:

«У меня было бы больше проблем с человеком, который смотрит в чужой телефон. Займись своими делами», «Тебе действительно нескучно шпионить за случайными незнакомцами?»

Ранее бортпроводник рассказал о раздражающем поведении пассажиров.

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