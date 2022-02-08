Пассажира застукали за просмотром порно в самолете

«Если ты не уважаешь свою девушку, просто скажи это!», «Вы должны были разбудить ее и передать ей свой телефон с этим видео…», «Мужчины никогда не поймут, почему это плохо, пока вы не поступите с ними так же», — возмутились одни пользователи.