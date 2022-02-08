Эксперты заявили о резком повышении цен на отдых в Сочи

Эксперты туристической отрасли заявили, что стоимость аренды жилья в Сочи стремительно повысилась. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали аналитики сервиса бронирования жилья «Суточно.ру», Большой Сочи, включая Адлер, Красную Поляну, Эсто-Садок, стал самым популярным направлением у россиян этой зимой. На это направление пришлось 35 процентов от всех бронирований по России.

Из-за высоко спроса резко выросли цены на аренду посуточного жилья. Средняя стоимость проживания в Сочи зимой увеличилась на 17 процентов за прошедший год и составила 4,1 тысячи рублей за сутки