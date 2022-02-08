Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
3 часа назад

В Венгрии смягчили правила пребывания для российских туристов

Lenta.ruиещё 1

Правительство Венгрии пересмотрело план по сокращению с 15 февраля 2022 года срока действия прививочных сертификатов от COVID-19 с года до шести месяцев — годовые сертификаты для полностью вакцинированных туристов продлены до 1 мая. Информация о смягчении правил пребывания россиян в республике появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Венгрии смягчили правила пребывания для россиян
Фото: PixabayPixabay

Так, после 1 мая действие прививочных сертификатов в стране будет приведено в соответствие с общей политикой ЕС и составит девять месяцев (270 дней). Таким образом, отечественным путешественникам, привитым более девяти месяцев назад, потребуется ревакцинацинация или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до въезда в страну.

Уточняется, что Венгрия признает все российские вакцины против COVID-19. Соответственно, в качестве бустерной прививки можно использовать «Спутник Лайт».

Ранее привитым российским туристам пояснили новые правила въезда в европейские страны в связи с ограничением срока действия сертификатов о вакцинации до девяти месяцев с 1 февраля. Речь идет о Хорватии, Словении, Болгарии и Кипре. Срок действия прививочного сертификата не должен превышать 270 дней после получения второй дозы препарата.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители