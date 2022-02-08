"Вместо моря я смотрела на свалку": россияне о карантине за рубежом

За последние годы пандемия коронавируса испортила отпуск тысячам россиян. У некоторых туристов поездки сорвались еще до начала отпуска, но больше всего не повезло тем, кто узнал о заболевании уже по прибытии за границу. Тематические форумы пестрят историями путешественников, которые оказались в безвыходном положении в другом государстве.

Бездействие туроператоров, нечеловеческие условия в обсерваторах и непредвиденные расходы — лишь часть проблем, с которыми пришлось столкнуться застрявшим за рубежом россиянам. Как долгожданный отпуск превратился для них в настоящую муку, они рассказали «Ленте.ру».

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Египет

Ирина, просидела неделю на карантине в Хургаде

«Со мной такого точно не случится», — рассуждала я, когда читала истории туристов, застрявших на карантине в других странах. По закону подлости коронавирус застал меня врасплох несмотря на три прививки. Мне пояснили, что если COVID-19 протекает бессимптомно или в легкой форме, то вас не запрут в изоляторе, а просто поселят в отдельном корпусе. В тяжелых ситуациях отправляют в больницу по страховке.

Сначала я даже обрадовалась, что обойдусь минимальной потерей комфорта. Признаюсь, я даже рассчитывала, что рано утром смогу сбегать на пляж. «Ну, подумаешь, поживу в соседнем корпусе, номера везде одинаковые», — думала я. Но мой оптимизм начал угасать еще на подходе к ковидному корпусу. Он находился где-то на отшибе и выглядел как минимум «не очень» — предполагаю, здание давно не эксплуатировалось, и в нем не делали ремонт лет восемь. «Да не переживай ты, не переживай, все в порядке», — говорил мой сопровождающий, видя мое беспокойство.

Когда передо мной открыли дверь номера, у меня навернулись слезы — в голове не укладывалось, что придется спать в таком гадюшнике.

Это было комбо: убитая мебель, стены в странных разводах, через раз работающий кондиционер. Но окончательно меня добил вид из окна — вместо моря я смотрела на мусорную свалку.

Всем известно, что стабильный WI-FI в египетских отелях — это роскошь, поэтому я даже не могла коротать время за просмотром фильмов. Моей отдушиной стали медитации на балконе, главным развлечением — просмотр российских ток-шоу на Первом канале. Единственным плюсом было приличное питание, которое доставляли три раза в день четко по времени. Видимо, над нами сжалился персонал и пытался хоть как-то скрасить эту пытку, принося фрукты чуть ли не корзинами.

Я до сих пор нахожусь в раздрае из-за этой ситуации, ведь потратила на отпуск немаленькие деньги. В море я искупалась два раза: как только прилетела и после повторного ПЦР-теста. Уверена, что соваться за границу в ближайший год точно не буду. Не путешествовала в пандемию — не стоит и начинать.

Объединенные Арабские Эмираты

Марина, провела карантин с маленьким ребенком в Дубае

Это было спонтанное путешествие — мы не отдыхали нигде два года и хотели перезагрузиться. Выбрали Дубай, потому что зимой там теплое море. Наш сын, которому два с половиной года, предвкушал поездку: хотел плавать, гулять по пляжу и мочить ножки. Сначала все шло по плану. Мы сдали два ПЦР-теста: за 72 часа до вылета и сразу по прибытии в ОАЭ. Заселение в отель было поздно вечером, и уже на следующее утро началась суета.

«У вас положительный результат! Не выходите из номера, срочно звоните в страховую и решайте вопрос с размещением», — писала наш гид в WhatsApp.

Перспективы были совсем не радужные. Соблюдать карантин нужно минимум семь дней, потом сдача ПЦР-теста. Если он отрицательный, то ты на свободе, если положительный — сидишь еще три дня. Мы купили тур на неделю, и все это время мы должны были провести взаперти.

К счастью, наш отель оказался одним из немногих, где заболевшим туристам разрешают остаться на изоляцию. В противном случае нас отправили бы в обсерватор — я даже не хочу знать, что это такое и какие там условия.

Каждый день нам приносили завтраки и ужины под дверь, обеды заказывали из ресторанов или готовили самостоятельно. Повезло, что в номере была мини-кухня. Сидеть с трехлеткой в четырех стенах — это непросто. Ребенку необходимо постоянно придумывать новые занятия, чем-то развлекать. Поэтому мы освоили местный Ozon и маркетплейсы, где заказывали всякие игрушки и книжки, устраивали прогулки на балконе.

Пришлось объяснять сыну, почему он не может выйти из номера и увидеть море. Да и нам с супругом было сложно это принять — мы не могли поверить в реальность ситуации, прошли через сильные эмоции и слезы. Особенно обидно, что у нас не было никаких симптомов — мы были бодры и чувствовали себя хорошо.

На третий день карантина мы вызвали медсестру и сдали ПЦР-тесты, но они снова были положительными. На шестой день повторили — хоть у мужа был отрицательный, а у меня положительный, нас выпустили погулять. На следующий день был рейс домой, но мы продлили бронь отеля настолько, насколько это возможно, и остались в ОАЭ еще на четыре дня.

В итоге это была самая дорогая наша поездка: мы потратились на новые авиабилеты и гостиницу, постоянно заказывали доставки и сдавали все ПЦР-тесты за свой счет (по 55 долларов с человека за тест, это примерно 4,1 тысячи рублей). Страховая компания ничем не могла помочь, так как наш тариф покрывал только совсем экстренные случаи.

Таиланд

Игорь, провел три дня в полевом госпитале на Пхукете

Прилетев в Таиланд, я прошел обычную процедуру въезда всех иностранных туристов: сдал ПЦР-тест и поехал в отель дожидаться результатов. На следующий день позвонили — тест оказался положительным. Сначала ситуация была непонятной, мне не говорили ничего конкретного, и я ждал.

За это время со мной связались консульство и страховая компания, еще звонили из нескольких больниц, предлагая пройти карантин, — наверное, у них была за меня целая борьба. Также был вариант уйти на изоляцию в карантинный отель, где один день проживания стоил две тысячи бат (4,6 тысячи рублей). При этом компенсировать расходы в страховой не хотели, так как я болел бессимптомно.

Фото: предоставлено героем публикации

В итоге в отеле сказали, что я больше не могу у них оставаться, поэтому придется поехать в полевой госпиталь. Спустя некоторое время меня вывели через черный выход гостиницы и увезли.

Полевой госпиталь, конечно, необычное место со своей спецификой. Его развернули в огромном актовом зале, как будто в университете. Окон не было, однако круглосуточно горел приглушенный свет. Картонные кровати стояли длинными рядами, душ общий, в шесть утра всех будили по громкоговорителю.

В основном там были местные жители, которые болели без явных симптомов, — человек 300: мужчины, женщины и дети под одной крышей. Кормили, кстати, отлично! Раз в день привозили готовую еду из ресторанов — рис, курица, пицца.

Я пробыл в госпитале три дня, пока не позвонили из консульства. Выяснилось, что произошла какая-то ошибка и меня давно должны были отправить в обычную больницу. Новая клиника была шикарной — там я провел оставшиеся девять дней карантина.

Страховая компания компенсировала почти все расходы, заплатив за меня 156 тысяч бат (примерно 359 тысяч рублей). В итоге я потратил только 700 бат (1,6 тысячи рублей) за поездку до госпиталя. Так что в моем случае, можно сказать, все обошлось.

Шри-Ланка

Сергей, застрял с семьей в аэропорту Коломбо на 13 часов

Мы полетели на Шри-Ланку первый раз: я, жена и дети — 9 и 16 лет. Как и всегда, перед поездкой сдали ПЦР-тесты, все были отрицательными. По прилете пограничники обнаружили, что старшая дочь не вакцинирована. Нас отвезли в какой-то ангар, который они называли лабораторией, и взяли мазки. Вместо обещанных трех часов мы дожидались результатов почти полдня — в итоге у дочери выявили коронавирус.

Дальше начался квест. Сначала нам вручили три листа формата А4 со списком отелей, где можно пройти карантин, и сказали связываться с ними самостоятельно. Я обзванивал гостиницы несколько часов, но они были либо забиты под завязку, либо не принимали ковидных туристов.

Из лаборатории нас не выпускали 13 часов. Все это время мы просидели на стульях без еды и воды, а путь на улицу преграждали военные. Младший ребенок спал на чемодане, у дочки началась истерика — ее рвало несколько раз, и никто это не убирал. Мы остались наедине с самими собой, это было похоже на тюрьму. К нам никто не подходил, сотрудники аэропорта лишь делали вид, что пытаются решить проблему. Попытка дозвониться до горячей линии помощи туристам была бесполезной. Через форум Винского мне удалось найти прямые контакты главного консула, но и он не смог нам помочь.

«А что вы хотели? Это же Шри-Ланка. Здесь все делается медленно и вальяжно. Местные либо забывают о ваших просьбах спустя минуту, либо ленятся», — заявил консул.

В конце концов сотрудник лаборатории нашел для нас какой-то отель, но уехать туда можно было только трансфером. Каждый раз нас уверяли, что машина едет и остается ждать всего 10 минут, — так продолжалось два часа. Убедившись, что нам компостируют мозги, мы не выдержали и решили уйти оттуда несмотря ни на что. Я оттолкнул охранника, преграждавшего нам путь, и мы вышли на свободу.

Как нам позже рассказали другие туристы, для Шри-Ланки это типичная ситуация. Туристы тут никому не нужны — все рано или поздно сбегают, и никто вас искать не будет.

Джибути

Валерия, едва не стала нелегалом в африканской стране из-за ПЦР-теста

Я собиралась в двухнедельную экспедицию по Эфиопии, но по личным обстоятельствам оказалась в Африке на несколько дней раньше. Мой попутчик предложил посетить еще одну страну, и выбор почему-то пал на Джибути.

@travel_lerka

Поездка не задалась с первого дня. Все началось с 14-часовой задержки первого рейса и проблем с электронной визой — по приезде выяснилось, что мы не сможем выехать с ней из Джибути на поезде, как планировали. С помощью консула мы получили необходимые документы, но на вокзале ждали новые трудности. Прямо перед посадкой нам сообщили, что несколько дней назад правительство ужесточило ограничения — теперь ПЦР-тест нужно сдавать не только для въезда, но и для выезда из страны. На наши возражения, что этой информации нет ни на одном официальном сайте, разводили руками.

Нас предупреждали, что Джибути — очень коррумпированная страна, поэтому, осознав, что уговоры не действуют, мы решили с ними «договориться». Однако пока мы ругались, поезд ушел. Нам было негде жить, деньги заканчивались, срок нашей визы истекал, и через пару часов мы становились нелегалами. Мы снова связались с консулом, и он нашел для нас больницы, где можно было сдать ПЦР-тест. Пришлось остаться в Джибути еще на два дня, но другого выхода не было.

Трудности стали валиться одна за другой. Из-за внезапных ограничений ты не отдыхаешь, а каждый день что-то решаешь, получаешь новые документы и сдаешь бесконечные анализы.

Особую пикантность ситуации придавал тот факт, что накануне я сделала экспресс-тест на коронавирус, и он оказался положительным. Мне надо было во что бы то ни стало выбираться из этой страны, поэтому я пошла на хитрость. Знакомые подсказали, что можно запугать врачей рвотным рефлексом, и тогда они не будут сильно ковыряться в носу. «Никто не захочет убирать чужую рвоту», — отметили они.

В больнице я выбрала наименее придирчивого врача и устроила целое представление с рвотным рефлексом. Он едва коснулся кончика моей ноздри, спросил, есть ли прививка, и отпустил. Результаты пришли на следующий день — меня пронесло.

После получения анализов было решено пойти в транспортную полицию и по-человечески объяснить им ситуацию. Нам гарантировали, что нас выпустят из страны, но никто не ручался, что нас не задержат на границе.