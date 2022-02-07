Видео с угодившим в снежную ловушку ребенком возмутило россиян

В минувшие выходные на одном из горнолыжных курортов Сочи проезжающие по трассе туристы случайно заметили угодившего в снежную ловушку ребенка и спасли его. Видео инцидента опубликовал Instagram-аккаунт @chp_sochi. Россияне, посмотревшие ролик, испытали негодование.

При спуске со склона мальчик провалился в снежную яму и не смог самостоятельно выбраться. Он катался вне зоны горнолыжной трассы. Выбраться из ловушки ему помогли мимо проезжающие отдыхающие.

"К счастью этот несчастный случай закончился хэппи-эндом! Вместе с товарищами мужчина вызволил лыжника из снежного плена",

- подписали авторы видео этот ролик.

"Не поняла, как ребенок оказался один?",

- отметила одна из пользовательниц.

"Какой ужас! Ребенку лет семь на вид! Вне трассы и уже один",

- написал другой подписчик.

Комментаторы отметили быструю реакцию и отзывчивость спасших ребенка людей и возмутились безалаберности родителей.