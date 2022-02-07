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1 час назад

Эксперты: цены на отдых в Турцию могут снова взлететь

В АТОР предупредили о подорожании путевок на отдых в Турцию. Специалисты заявили, что цены поднимутся на 35-40%.Об этом АТОР рассказали в компании PEGAS Touristik. А в PAC Group отметили, что в категории дорогих пятизвездочных отелей стоит ожидать повышения цен на 50%.

"Горящие туры в Турцию в привычном для российских туристов представлении крайне маловероятны в ходе самого летнего сезона. С подтверждением мест в хороших отелях в сезон могут быть сложности",

— приводит АТОР слова специалистов из ANEX Tour.

"Летом горящих туров в отели Турции с хорошим сочетанием цена-качество точно ждать не стоит",

— считают в "Интуристе".

Ранее мы писали, что нельзя делать в отелях Турции.

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