Эксперты: цены на отдых в Турцию могут снова взлететь

В АТОР предупредили о подорожании путевок на отдых в Турцию. Специалисты заявили, что цены поднимутся на 35-40%.Об этом АТОР рассказали в компании PEGAS Touristik. А в PAC Group отметили, что в категории дорогих пятизвездочных отелей стоит ожидать повышения цен на 50%.