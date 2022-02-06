В Турции на туристов рухнула крыша

Инцидент произошел в горнолыжном центре "Саклыкент", расположенном в турецкой Анталье. Виной всему стал сильный снегопад, из-за которого на туристов обрушилась крыша. По данным турецкого агентства Anadolu, пострадали восемь человек.

В результате обрушения крыши нескольких туристов завалило снегом. Вызволять людей из-под завалов пришлось жандармам. Сообщается, что туристы отделались незначительными травмами, не представляющими угрозы для жизни. По данным агентства, на место происшествия быстро приехали медики и спасатели. Некоторым пострадавшим понадобилась госпитализация, их эвакуировали на вертолете.

По информации ТАСС, сотрудники генерального консульства России в Анталье сообщили, что российских туристов среди пострадавших не было.

Зимний курорт "Саклыкент" (Saklikent) находится в 45 километрах от самой Антальи и 60 километрах от ближайшего аэропорта. Горнолыжные трассы располагаются на склоне горы Бакырлыдаг, входящей в состав горного массива Бейдаг. Высшая точка находится на уровне 2558 метров.