«Пойдем со мной в каюту»: как пристают к барменшам

"Когда я работала в Oceania cruises, в одну ночь, пьяный гость начал приставать ко всем официанткам и ко мне. Благо это было под закрытие смены и я отправила всех официанток мыть посуду, пол и т.п. "Удар" я приняла на себя, потому что меня защищает и огорождает от таких гостей барная стойка(за это я люблю свою работу), а слова я могу "отбить". Когда ситуация накалилась, я сообщила об этом хэдбартендеру и он в свою очередь, секьюрити. На утро я сидела в офисе шефа секьюрити и писала доклад - подробное описание того, что произошло ночью в баре с этими гостями. Больше ни я, ни мои официантки его в этом баре не видели (говорят до конца круиза он ходил в другой бар и был там "тише воды, ниже травы")...".