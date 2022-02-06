«Пойдем со мной в каюту»: как пристают к барменшам

Об изнанке редких профессий лучше всего может рассказать реальный человек с многолетним опытом в своем деле. Интересно, что же творится на дорогих круизных лайнерах. Об этом рассказывают профессиональные моряки и другие сотрудники экипажа в своих соцсетях. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
О своем опыте рассказала россиянка Маша из Саратова, которой удалось в начале переехать в Санкт-Петербург, а затем устроиться на работу барменом на круизный лайнер. Девушка рассказывает, что обожает океан и ритм корабельной жизни. В своих соцсетях (@shelovejob) Мария рассказывает об изнанке работы на красивом круизном лайнере.
Оказывается, девушке часто приходилось слышать непристойные предложения.
"Пойдем со мной, я тебе кое-что покажу. Такую фразу я слышала от одного гостя , только там ещё было уточнение - в туалет. А от парней в крюшных коридорах, или до пандемии, на вечеринках, то и слышно "Possible?" (от англ. "возможно") или "Пойдем со мной в каюту".", — призналась Мария.
Девушка поделилась с тем, как ведет себя в подобных ситуациях.
"Во-первых, следить за своим поведением и не переходить ни с кем на откровенный флирт и ни в коем случае не поощрять пошлые шутки в свой адрес. Далее,
"REPORT!" (от англ. "донесение,сообщать")
Мое мнение - гостю надо сделать вежливое, но жесткое предупреждение и незамедлительно сообщить своему начальнику.
Если потребуется в дальнейшем, HR и дальше по процедуре, утверждённой в компании...", — рассказала девушка.
Кроме того, россиянка вспомнила один из неприятных случаев:
"Когда я работала в Oceania cruises, в одну ночь, пьяный гость начал приставать ко всем официанткам и ко мне. Благо это было под закрытие смены и я отправила всех официанток мыть посуду, пол и т.п. "Удар" я приняла на себя, потому что меня защищает и огорождает от таких гостей барная стойка(за это я люблю свою работу), а слова я могу "отбить". Когда ситуация накалилась, я сообщила об этом хэдбартендеру и он в свою очередь, секьюрити. На утро я сидела в офисе шефа секьюрити и писала доклад - подробное описание того, что произошло ночью в баре с этими гостями. Больше ни я, ни мои официантки его в этом баре не видели (говорят до конца круиза он ходил в другой бар и был там "тише воды, ниже травы")...".
В другом случае один из гостей придумал целый план для привлечения ее внимания:
"Была также ситуация, когда гость специально заказывал коньяк с верхней полки, чтобы дотянуться до которой, мне надо было вставать на носочки. Когда он мне после третьего раза откровенно сказал, что этот коньяк он заказывает только потому что ему нравится смотреть на мои ноги и з***ицу (я работала у бассейна в шортах). Я просто оставила эту бутылку на нижней полке и с улыбкой ответила, что теперь я знаю, что он пьет и бутылка будет стоять поближе специально для него. Больше он не приходил".
*Прим.ред.: орфография и пунктуация автора сохранены.