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1 час назад

Богачи выгнали отдыхающих с пляжа и угодили в скандал

Пока россияне борются с сугробами, где-то во всю проходит лето. И проблемы у жителей жарких стран совсем другие. Вот, например, в Пуэрто-Рико люди не поделили места на пляже.

Богачи выгнали туристов с пляжа и угодили в скандал
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, в соцсетях рассказали о том, что группа молодых людей пытались занять место и отдохнуть на пляже, пока их не стали выгонять оттуда. Оказалось, что пара, проживающая у пляжа, не хочет видеть перед своим домом чужих людей. Произошла громкая ссора. Смотрите видео, чтобы узнать, как это было.

"Когда ты покупаешь здесь дом за миллион долларов, то твое мнение много значит", — объяснила женщина свое желание прогнать отдыхающих.

Однако все пляжи в стране общественные и молодые люди решили мстить. Для этого они объявили о большой шумной вечеринке прямо на этом месте и пригласили туда всех желающих. В соцсетях пару прозвали "обнаглевшими богачами".

Ранее мы писали о самых живописных пляжах.

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