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1 час назад

«Даже не ругнулся!»: спасение туриста в Сочи шумно обсуждают в соцсетях

В соцсетях шумно обсуждают попавшее на видео спасение сноубордиста в Сочи.

Так, в горах Красной Поляны, на сноубордиста во время катания обрушилась лавина, мгновенно погрузив его под слой снега.

Друг туриста успел снять происшествие на камеру и поспешил спасать товарища. Из-под снега было видно лишь его руку, которой он сам отчаянно пытался себя выкопать.

«Марат, я здесь, дышишь?», – кричал товарищ.

С помощью друга Марату удалось выбраться из-под лавины без травм.

В соцсетях посчитали, что такое спасение пример настоящей дружбы, а кто-то решил, что кадры напоминают сцену из фильма.

«Ну какой крутой друг!», «Как в кино. Лавина прям снесла его, а друг мгновенно подлетел... браво!», «Больше всего меня удивило, что в такой резкой стрессовой ситуации он даже ни разу не ругнулся! Ни разу!», – удивлялись пользователи.

Ранее мы писали о том, как в горах Сочи сошли пять лавин.

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