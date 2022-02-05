В соцсетях шумно обсуждают попавшее на видео спасение сноубордиста в Сочи.

Так, в горах Красной Поляны, на сноубордиста во время катания обрушилась лавина, мгновенно погрузив его под слой снега.

Друг туриста успел снять происшествие на камеру и поспешил спасать товарища. Из-под снега было видно лишь его руку, которой он сам отчаянно пытался себя выкопать.

«Марат, я здесь, дышишь?», – кричал товарищ.

С помощью друга Марату удалось выбраться из-под лавины без травм.

В соцсетях посчитали, что такое спасение пример настоящей дружбы, а кто-то решил, что кадры напоминают сцену из фильма.

«Ну какой крутой друг!», «Как в кино. Лавина прям снесла его, а друг мгновенно подлетел... браво!», «Больше всего меня удивило, что в такой резкой стрессовой ситуации он даже ни разу не ругнулся! Ни разу!», – удивлялись пользователи.