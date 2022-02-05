Привитым «Спутником» разрешат заселяться в отели Италии

Специалист напоминает, что въезд в Италию открыт для некоторых категорий граждан даже из государств, включенных на сегодня в категорию E (наибольший риск передачи коронавируса, в этом списке сейчас и Россия. – Ред.). Однако прибывающий, например, с бизнес целями не может даже заселиться в гостиницу, для этого нужен Super Green Pass. Без такого документа нельзя также пользоваться общественным транспортом, посещать рестораны и бары, музеи, театры, объекты культуры, массовые мероприятия. Иностранный гость фактически связан по рукам и ногам. «Власти пытаются решить проблему, однако, как это будет реализовано на практике, неясно», – говорит эксперт. Оформление Green Pass – непростая и небыстрая процедура. Кроме того, итальянцам выдают этот документ на основании сведений, занесенных в электронные базы данных. Какие данные об иностранных гражданах будут заносить, какой структуре это поручат и как это будет организовано технологически – тоже пока непонятно. А без Green Pass в виде QR-кода послабление вряд ли будет работать. «Сомневаюсь, что иностранца пустят в ресторан, если он покажет на входе свидетельство о вакцинации, выданное в своей стране, и ПЦР-тест, тоже сделанный за границей. Менеджерам заведения такие бумаги не знакомы и ни о чем не говорят», – добавляет эксперт.