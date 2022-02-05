Привитым «Спутником» разрешат заселяться в отели Италии

Представитель одной из итальянских принимающих компаний прокомментировал порталу TourDom.ru сообщения о грядущих послаблениях антиковидных мер для приезжающих в Италию иностранцев.
Накануне стало известно о вступающем в силу с 7 февраля декрете итальянского Совмина, согласно которому прибывающие в страну иностранные граждане, вакцинированные не признанными ЕС и ВОЗ препаратами от COVID-19, в том числе «Спутником V», а также переболевшие коронавирусом, смогут получить Super Green Pass. При этом бустерная прививка одобренной вакциной не потребуется, вместо нее достаточно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда, или экспресс-анализа на ковид, сданного за 48 часов.
Специалист напоминает, что въезд в Италию открыт для некоторых категорий граждан даже из государств, включенных на сегодня в категорию E (наибольший риск передачи коронавируса, в этом списке сейчас и Россия. – Ред.). Однако прибывающий, например, с бизнес целями не может даже заселиться в гостиницу, для этого нужен Super Green Pass. Без такого документа нельзя также пользоваться общественным транспортом, посещать рестораны и бары, музеи, театры, объекты культуры, массовые мероприятия. Иностранный гость фактически связан по рукам и ногам. «Власти пытаются решить проблему, однако, как это будет реализовано на практике, неясно», – говорит эксперт. Оформление Green Pass – непростая и небыстрая процедура. Кроме того, итальянцам выдают этот документ на основании сведений, занесенных в электронные базы данных. Какие данные об иностранных гражданах будут заносить, какой структуре это поручат и как это будет организовано технологически – тоже пока непонятно. А без Green Pass в виде QR-кода послабление вряд ли будет работать. «Сомневаюсь, что иностранца пустят в ресторан, если он покажет на входе свидетельство о вакцинации, выданное в своей стране, и ПЦР-тест, тоже сделанный за границей. Менеджерам заведения такие бумаги не знакомы и ни о чем не говорят», – добавляет эксперт.
Вызывает удивление и явная нелогичность с выдачей Green Pass. С одной стороны, итальянские власти намерены оформлять их отдельным категориям иностранцев, которым разрешен въезд – достаточно быть привитым не признанным в стране «Спутником». С другой же – вакцинированных тем же препаратом по-прежнему не пускают в Италию с туристическими целями. Списки стран по степени риска распространения коронавируса пересматриваются каждую неделю. Эксперты полагают, что у России есть шансы переместиться в ближайшее время из самой строгой категории E в более лояльную по ограничениям на въезд – D. Во всяком случае, в туроператорах PAC GROUP и “Карлсон Туризм” решение по Green Pass считают позитивным знаком, дающим надежду на открытие в перспективе итальянского направления для туристов из нашей страны.