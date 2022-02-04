Названо лучшее время для покупки авиабилетов на лето

Экономист американской компании Hopper’s Consumer Airfare Index, занимающейся организацией путешествий, Адит Дамодаран рассказал туристам о лучшем времени для покупки авиабилетов на лето. Об этом пишет издание Fortune.

Эксперт объяснил, что стоимость авиабилетов будет увеличиваться в ближайшие месяцы, и на это влияет растущий спрос, сезонность и скачок цен на авиационное топливо.

Дамодаран рекомендует не откладывать покупку проездных документов, а приобрести их в ближайшее время:

"Хорошее правило — бронировать билеты не позднее чем за три недели до предполагаемой даты отъезда, а в идеале — даже раньше (от четырех до шести недель) для международных поездок".

Специалист также отметил, что в среднем цена увеличивается на 25 процентов за две недели до поездки и еще на 30 процентов в течение последней недели.