Экс-главред оппозиционной Nexta Протасевич: штаб Тихановской причастен к моему задержанию

Роман Протасевич, один из основателей Telegram-канала Nexta (был признан экстремистским в Белоруссии) заявил, что команда юристов готовит от его имени иск против авиакомпании Ryanair. "Не буду на данный момент раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair и также призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса", – сказал он в эфире YouTube-канала InfoSpecNaz. Он пообещал обо всем объявить, как только все будет готово. "Я готов предоставить задокументированные доказательства всех своих слов. И эти же доказательства готовы предоставить официальные органы Республики Беларусь", – добавил он. Позднее в комментарии "Sputnik Беларусь" бывший оппозиционер заявил, что у него есть "ряд причин" для иска против авиакомпании, например, что он так и не долетел до места назначения. В видеозаписи, размещенной в YouTube Протасевич подчеркнул, что сотрудники штаба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской причастны к ложному сообщению о минировании самолета Ryanair, который в мае 2021 года экстренно посадили в аэропорту Минска. Молодой человек рассказал, что в штабе обсуждались меры по привлечению внимания к оппозиционерам, так как к маю 2021 года вся шумиха вокруг протестов в Белоруссии утихла, да и оппозиционного настроя, как такового у белорусов уже не было. По словам Протасевича, обсуждался вариант задержания одного из оппозиционеров на территории Белоруссии, чтобы его поддержали другие оппозиционно настроенные граждане республики. В качестве примера такой реакции приближенные Тихановской якобы взяли ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным, которого арестовали после его прилета в Россию из Германии. Протасевич подчеркнул, что оппозиция искала пути давления на официальные власти. В том числе работали "киберпартизаны", которые отправляли ложные сообщения о минированиях в госучреждениях, сказал бывший главред Nexta. Стоит отметить, что во время стрима в YouTube Протасевич все время куда-то подсматривал и буквально читал с листочка, даже когда говорил о Nexta. Хотя еще в августе прошлого года называл Telegram-канал "своим детищем". Тогда же он отмечал, что во время протестов в Белоруссии против очередного прихода к власти Александра Лукашенко "искренне верил в то, что делал". "И я делал это совсем не ради того, к чему позже и в том числе сейчас приходит оппозиция. Я действительно во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы", – сказал он. Но уже в январе этого года он устроился на работу в белорусский провластный центр "Системная правозащита". Об этом он заявил InfoSpecNaz. Протасевич намерен сделать успешные "кейсы" центра известными большинству людей. В качестве примера он привел историю с польским военнослужащим Эмилем Чечко, который дезертировал в Белоруссию. 3 февраля Протасевич заявил "Sputnik Беларусь", что ему смягчили меру пресечения. Он по-прежнему под домашним арестом, но ему разрешили посещать новое место работы. "Я по-прежнему не могу ходить гулять, не могу, скажем, приглашать к себе гостей или посещать какие-то мероприятия. Просто если раньше моя жизнь состояла из того, что я сижу дома, то сейчас моя жизнь – это дом – работа, дом – работа", – поделился бывший оппозиционер. 23 мая Роман Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой направлялся на самолете Ryanair из Афин в Вильнюс. В небе над Белоруссией экипажу лайнера сообщили, что борт якобы заминирован. В результате пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Минска. Там Протасевича и Сапегу ждали правоохранители. Молодые люди были редакторами оппозиционных Telegram-каналов. Сапега, в частности, руководила проектом, где размещались данные силовиков. Протасевича и Сапегу обвиняют по нескольким статьям УК республики.