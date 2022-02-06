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2 часа назад

Стюардесса показала, как их готовят к экстренным ситуациям

Стюардесса из Казахстана @mensu1u показала в своем TikTok-аккаунте, как проходит их обучение на земле. На видео бортпроводницы спускаются по надувному трапу, тренируются действовать во время пожара, задымления и экстренной посадки на воду. Также на тренингах стюардесс обучают обращаться с детьми и даже принимать роды.

Девушка написала, что только устроилась на работу бортпроводницей в авиакомпанию Air Astana, а обучение проходило в Стамбуле.

Ролик набрал почти полтора миллиона просмотров в TikTok и сотни комментариев. Многие написали, что тоже мечтают работать в авиации и никогда не видели процесс подготовки стюардесс.

"Я сама учусь в авиации, но никогда не видела как готовят бортпроводников"; "Мечта, которая осталась в моем сердце"; "Я тоже хочу работать бортпроводницей и кататься на горке"; "Я тоже теперь хочу стать стюардессой", - восхитились пользователи.

Некоторых особо заинтересовал заработок бортпроводниц, но она не раскрала свои доходы.

Смотрите видео, чтобы знать, чему учат стюардесс перед выходом на первый рейс.

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