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1 час назад

Бали принял первый после двухлетнего перерыва международный рейс

Аэропорт Нгурах-Рай на острове Бали принял первый после двухлетнего перерыва международный рейс, прибывший из аэропорта Нарита в Токио. Об этом в четверг, 3 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию по туризму провинции.

Бали принял первый международный рейс
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что перелет осуществлялся местной авиакомпанией Garuda Indonesia. На борту судна помимо индонезийцев находились несколько иностранцев, получивших деловую визу, которая позволяет в настоящее время прибыть в страну.

Ранее сообщалось, что россияне массово начали искать авиабилеты на Бали на фоне сообщений об открытии курорта для туристов. Так, 31 января был зафиксирован рост популярности билетов в Индонезию в 5,5 раза.

С 4 февраля остров Бали откроет границы для россиян, прошедших полную вакцинацию «Спутником V». Отмечается, что отдыхающим все равно придется соблюдать пятидневный. При этом покидать популярный курорт и путешествовать по стране будет запрещено.

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