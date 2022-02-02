Норвегия смягчила правила въезда для россиян

С 1 февраля власти Норвегии отменили сдачу повторного ПЦР-теста по прибытии в страну для иностранных туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Как пояснили в Совете по туризму Норвегии в России, смягчение правил распространяется на всех непривитых путешественников.

Таким образом, сейчас для въезда в популярную европейскую страну россиянам необходимо сдать ПЦР-тест или антиген-тест не ранее, чем за 24 часа до вылета и зарегистрироваться в системе entrynorway.no в течение 72 часов до прибытия.