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3 часа назад

Популярная европейская страна смягчила правила въезда для россиян

С 1 февраля власти Норвегии отменили сдачу повторного ПЦР-теста по прибытии в страну для иностранных туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Норвегия смягчила правила въезда для россиян
Фото: UnsplashUnsplash

Как пояснили в Совете по туризму Норвегии в России, смягчение правил распространяется на всех непривитых путешественников.

Таким образом, сейчас для въезда в популярную европейскую страну россиянам необходимо сдать ПЦР-тест или антиген-тест не ранее, чем за 24 часа до вылета и зарегистрироваться в системе entrynorway.no в течение 72 часов до прибытия.

Ранее с 26 января в Норвегии отменили требование обязательного прохождения карантина для иностранных туристов, не прошедших вакцинацию. В Минздраве пояснили, что доля невакцинированных путешественников составляет всего лишь семь процентов от общего турпотока в страну, также на них приходится около четырех процентов от всех случаев заражений в государстве — таким образом, изоляция не оказывает значительного влияния на защиту населения от COVID-19.

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