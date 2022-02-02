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3 часа назад

Россиянам разъяснили новые правила въезда в Марокко

Правительство Марокко разъяснило российским путешественникам, планирующим отдых в королевстве, новые правила въезда в страну с 7 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянам разъяснили новые правила въезда в Марокко
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно нововведениям, отправляющиеся в африканскую страну туристы, включая россиян, должны иметь при себе документ о вакцинации от COVID-19 и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до посадки в самолет. Кроме того, по прибытии в любой из аэропортов королевства пассажирам необходимо пройти экспресс-исследование на антиген.

Также власти Марокко ввели выборочное проведение ПЦР-тестов для групп туристов, въезжающих в страну. Для этой процедуры правительство поручило развернуть необходимое оборудование, задействованы людские, медицинские, административные и относящиеся к сфере безопасности ресурсы.

Ранее стало известно, что с 7 февраля Марокко снова возобновляет авиасообщение с Россией. Уточняется, что данное решение принято на основе рекомендаций научно-технической комиссии и с учетом текущей эпидемиологической ситуации в королевстве.

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