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39 минут назад

В Ростуризме разъяснили, какие страны можно считать закрытыми для российских туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова объяснила, на какие страны распространят отсрочку выплат за туры, которые не состоялись из-за пандемии. Такой комментарий был опубликован на ее странице в Инстаграме.

Ростуризм разъяснил, какие страны считаются закрытыми для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, глава ведомства объяснила, что "открытыми" странами считаются те, которые пускают отдыхающих с РФ и с которыми Россия уже возобновила регулярное авиасообщение. В таких государствах туроператоры обязаны выполнить все обязательства в кратчайшие сроки: предоставить равнозначный туп, заменить его по согласованию или вернуть деньги.

"Закрытыми" направлениями будут считаться те, с кем либо не восстановлено регулярное авиасообщение, либо сама страна не принимает россиян с туристическими целями. "К ним относится большая часть Европы и Юго-Восточной Азии", — объяснила Догузова.

По ее словам, не все государства можно однозначно отнести к "открытым" или "закрытым".

"Речь идет о странах, которые готовы принимать наших туристов, с ними есть регулярное авиасообщение, но при этом число рейсов ограничено. И оно несопоставимо с объемами, которые были до пандемии", — отметила Догузова, приведя в пример Кипр и Грецию.

Для правильной классификации стран Ростуризм запросил у Росавиации данные об объемах пассажиропотока в 2019 году и сравнил их с объемами 2021-го. Направления, показатели по которым сократились более чем в два раза, предложили отнести к "закрытым", а все остальные — к "открытым".

"На основе этих критериев в список "закрытых" попадают Греция, Тунис и Болгария. Обязательства по "ковидным" турам в эти страны можно будет перенести до конца 2022 года. Кипр и Хорватия — в числе "открытых". По ним обязательства нужно будет исполнить в кратчайшие сроки", — объяснила Догузова.

Ранее мы писали о том, как спаслись страны, где пандемия так и не началась.

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