Грузия отменяет систему «зеленых» паспортов

Правительство Грузии решило отказаться от «зеленых» паспортов в связи с низкими показателями госпитализаций зараженных штаммом коронавируса «омикрон». Об этом журналистам рассказал председатель оперативного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе.

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По его словам, в виду легкой переносимости гражданами заболевания, а также учитывая опыт мировых стран по упразднению тех или иных ковидных ограничений, власти республики снимают требование о наличии цифровых сертификатов.

Жители Грузии и иностранные гости были обязаны предъявлять «зеленые» паспорта при заселении в гостиницы и посещении общественных мест. В их числе кино, театры, рестораны, музеи, развлекательные центры, концертные залы и т. д. Правило вступило в силу в начале декабря и действовало 2 месяца.