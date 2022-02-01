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1 час назад

Таиланд открывают для туристов

На сайте посольства королевства в России появилась информация о том, что власти Таиланда отменяют карантин для наших туристов с 1 февраля в рамках программы Test & Go. Въехать в страну можно при нескольких условиях.

Прибывающие на территорию Таиланда россияне должны пройти полный курс вакцинации «Спутником V». При себе необходимо иметь сертификат о получении прививки на английском языке, подтверждение бронирования отеля и страховку. Кроме того, туристов обяжут заранее оплатить два ПЦР-теста, которые нужно сдать в первый и пятый день пребывания в Таиланде.

Все перечисленные документы путешественникам следует загрузить на специальный портал Thailand Pass, после чего они смогут получить QR-код для посещения страны.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, на каких условиях Бали пускает туристов с 4 февраля.

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