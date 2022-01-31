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1 час назад

Тысячи ос поселились в самолетах и сорвали рейсы

Тысячи ос и пчел поселились в датчиках давления в британских самолетах и спровоцировали массовую отмену рейсов. Об этом сообщает Daily Mail.

Тысячи ос поселились в самолетах и сорвали рейсы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Несколько рейсов британских авиакомпаний были сорваны летом 2021 года. Расследование отдела авиационных происшествий нашло причину произошедшего. Оказалось, что пчелиные и осиные гнезда заблокировали датчики отбора сигналов атмосферного давления. Это повлияло на неправильное отображение скорости лайнера.

Экипажи двух самолетов British Airways были вынуждены прервать взлет, так как на дисплее приборной панели сильно завышалась скорость движения воздушного судна по взлетно-посадочной полосе. Также ос и пчел нашли внутри зонда еще пяти самолетов этой авиакомпании и еще одного Virgin Atlantic.

По словам экспертов, нашествие пчел в самолетах связано с сокращением рейсов из-за пандемии коронавируса. Долго стоящие на земле самолеты стали «идеальной строительной площадкой для гнезд».

Ранее было названо лучшее место в самолете для длительных перелетов.

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