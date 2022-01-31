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45 минут назад

Раскрыт способ попасть в Таиланд без вакцины

Стало известно, каким образом можно въехать в Таиланд без вакцинации. Невакцинированные туристы из России смогут приехать в Таиланд по программе Alternative Quarantine. Об этом сообщает АТОР.

Раскрыт способ попасть в Таиланд без вакцины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно правилам программы Alternative Quarantine, туристы смогут насладиться отдыхом в Таиланде только после прохождения 10-дневного карантина в заранее забронированном отеле категории AQ.

Напомним, препараты «Спутник Лайт», «Ковивак» и «ЭпиВакКорона» не одобрены Таиландом, поэтому путешественникам, привытыми этими вакцинами, придется пройти 10-дневный карантин наравне с теми, кто не ставил себе ни одну из прививок.

Ранее мы писали, что в ВОЗ объяснили задержку с признанием «Спутника V».

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