Раскрыт способ попасть в Таиланд без вакцины

Стало известно, каким образом можно въехать в Таиланд без вакцинации. Невакцинированные туристы из России смогут приехать в Таиланд по программе Alternative Quarantine. Об этом сообщает АТОР.

Согласно правилам программы Alternative Quarantine, туристы смогут насладиться отдыхом в Таиланде только после прохождения 10-дневного карантина в заранее забронированном отеле категории AQ.

Напомним, препараты «Спутник Лайт», «Ковивак» и «ЭпиВакКорона» не одобрены Таиландом, поэтому путешественникам, привытыми этими вакцинами, придется пройти 10-дневный карантин наравне с теми, кто не ставил себе ни одну из прививок.