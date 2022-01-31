Израиль признал тесты российской лаборатории для въезда

Израиль признал анализ лаборатории Invitro для въезда привитых «Спутником V» и «Спутником Лайт». Об этом сообщается на сайте Минздрава еврейского государства.
Иностранные граждане считаются вакцинированными, если у них поставлена одна из вакцин в списке: "Pfizer", "Moderna", "AstraZeneca", "Sinovac", "Bharat Biotech", "Sinopharm", "Johnson&Johnson", "Спутник V"" или "Спутник Лайт".
При этом должно пройти 14 дней или более с момента получения второй дозы вакцины в день въезда в Израиль (но не более 180 дней на момент въезда в Израиль). День вакцинации не засчитывается. Или же получившие бустерную дозу вакцины, с момента вакцинации при этом должно пройти 14 дней или более с момента вакцинации в день въезда в Израиль. День вакцинации не засчитывается.
"Вакцинированные вакцинами «Спутник-V» или «Спутник-Лайт» (в виде бустерной дозы) будут признаны вакцинированными после загрузки в форму декларации для въезда в Израиль официальное свидетельство положительного результата серологического анализа с QR-кодом из лаборатории Invitro в России.
Если такое свидетельство отсутствует – требуется пройти серологический анализ по прибытии в Израиль",
- говорится на сайте Минздрава Израиля.
Ранее мы писали, что в Москве стартовала бесплатная вакцинация подростков.