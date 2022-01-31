Израиль признал тесты российской лаборатории для въезда

При этом должно пройти 14 дней или более с момента получения второй дозы вакцины в день въезда в Израиль (но не более 180 дней на момент въезда в Израиль). День вакцинации не засчитывается. Или же получившие бустерную дозу вакцины, с момента вакцинации при этом должно пройти 14 дней или более с момента вакцинации в день въезда в Израиль. День вакцинации не засчитывается.