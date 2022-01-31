Россиян предупредили о росте цен на отдых в Абхазии

Российские туроператоры предупредили туристов о росте цен в абхазских пансионатах и отелях в летнем сезоне 2022 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Отмечается, что по сравнению с прошлым сезоном, цены на летнее размещение поднялись от 20 до 40 процентов. Так, больше всего подорожало проживание в отелях четыре звезды и выше, в номерах категории полулюкс и люкс, а также в апартаментах и коттеджах.

Средняя стоимость недельного тура с перелетом и проживанием для двоих туристов начинается от 29 тысяч рублей. Например, путевка «полный пансион» без авиабилетов с заездом 23 мая на семь ночей в трехзвездочный пансионат «Багрипш» обойдется от 33 тысячи рублей на двоих, а неделя отдыха в отеле той же категории Amina Beach (без питания и перелета) — от восьми тысяч рублей.