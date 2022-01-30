Израиль начал пускать туристов по анализам российской клиники

Израиль начал принимать серологические анализы российской лаборатории «Инвитро» для въезда туристов, вакцинированных «Спутником V» и «Спутником Лайт». Об этом сообщили в Минздраве страны. Привитые россияне имеют право въезжать в страну с 9 января. При этом им необходимо дополнительно сдать тест на антитела и самоизолироваться до получения отрицательного ПЦР-теста.

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В министерстве также сообщили, что при отсутствии серологических анализов вакцинированным «Спутником» российским туристам придётся сдать тест по прибытии в Израиль.

Ранее в посольстве России в Израиле заявили, что признательны властям страны за возможность возобновления поездок туристов, привитых «Спутником V». Дипломаты также просили обратить внимание на «технические нюансы», которые потенциально могут осложнить въезд и пребывание россиян в Израиле — в том числе и на проверку подлинности российских сертификатов о вакцинации и проведении серологических тестов.