Названы самые безопасные страны для туризма в 2022 году

Сотрудники проанализировали данные аналитического сервиса Numbeo, который сравнивает статистику преступлений разных государств. И опубликовали отчет о самых безопасных странах для туризма в 2022 году.

Индекс преступности в Катаре составляет всего 13,7 балла, а индекс безопасности — 86,2 балла. На втором месте в рейтинге оказались Объединенные Арабские Эмираты — уровень безопасности в стране оценили на 84,8 балла. На третьей и четвертой строчке расположились Тайвань (84,1 балла) и Остров Мэн (81,3 балла) соответственно.

Также среди наиболее благоприятных для путешествия стран отметили Оман (80 баллов), Швейцарию (78,3 балла), Гонконг (78 баллов), Японию (77,8 балла), Армению (77,8 балла) и Словению (77,3 балла).