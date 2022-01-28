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1 час назад

Названы самые безопасные страны для туризма в 2022 году

Сотрудники проанализировали данные аналитического сервиса Numbeo, который сравнивает статистику преступлений разных государств. И опубликовали отчет о самых безопасных странах для туризма в 2022 году.

Названы самые безопасные страны для туризма в 2022 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Индекс преступности в Катаре составляет всего 13,7 балла, а индекс безопасности — 86,2 балла. На втором месте в рейтинге оказались Объединенные Арабские Эмираты — уровень безопасности в стране оценили на 84,8 балла. На третьей и четвертой строчке расположились Тайвань (84,1 балла) и Остров Мэн (81,3 балла) соответственно.

Также среди наиболее благоприятных для путешествия стран отметили Оман (80 баллов), Швейцарию (78,3 балла), Гонконг (78 баллов), Японию (77,8 балла), Армению (77,8 балла) и Словению (77,3 балла).

До этого мы рассказывали, что в Японии создали вакцину от COVID, которая эффективна всю жизнь.

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