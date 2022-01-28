Сотрудница отеля объяснила как проверить белье в номере на чистоту

Сотрудница отеля рассказала, как получить чистое постельное белье в свой номер. Ее слова передает The Sun.
"Чтобы точно получить чистое и свежее постельное белье, просите комплект на стойке регистрации или принесите свой", — пояснила собеседница.
По ее словам, дело в отсутствии времени. Иногда у горничных нет времени на уборку, да и работают они за минимальную плату, поэтому не всегда ответственно относятся к смене белья.
"У них есть всего полчаса, чтобы убрать обычный номер, и 45 минут — на люкс. Вы думаете, этого хватает? Нет", — пояснила девушка.
Некоторые отели пользуются услугами сторонних прачечных, так как ежедневная стирка пододеяльников, полотенец и простыней обходится очень дорого.
До этого мы рассказывали для чего класть мыло в постель.