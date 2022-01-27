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3 часа назад

Бездомный мужчина тайно пробрался в самолет ради пива и сигарет

В аэропорту Манчестера бездомный мужчина тайно залез в самолет, где выпил пива и покурил сигарету, а затем спрыгнул с борта прямо перед взлетом. Об этом пишет Manchester Evening News.

Бездомный мужчина тайно пробрался в самолет ради пива и сигарет
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Сообщается, что 35-летний Мартин Рудзки (Martin Rudzki) пробрался на территорию авиагавани, перепрыгнув через забор. Британец попал на борт воздушного судна через открытый багажный отсек, спустя некоторое время его заметили сотрудники и вызвали полицию. По словам очевидцев, от мужчины исходил сильный запах перегара.

После задержания ему выписали штраф в размере 100 фунтов стерлингов (около десяти тысяч рублей) и запретили заходить в аэропорт на протяжении двух лет.

Ранее в январе неизвестный мужчина пробрался в грузовой самолет, летевший из Йоханнесбурга в Амстердам, и провел в отсеке носового шасси 11 часов. Нелегального пассажира обнаружили работники аэропорта Схипхол, которые вызвали полицию.

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