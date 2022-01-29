"Работают 24/7": что удивляет иностранцев в русских

Для многих иностранцев жизнь россиян остается загадкой. Зачастую они представляют себе типичный набор стереотипов: балалайка, водка и медведи. О том, что думают иностранцы о русских, в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Дом Гуччи" Кадр из фильма "Дом Гуччи"

В одном из блогов на платформе «Яндекс.Дзен» россиянка рассказала, что путешествуя по Италии выяснила, какие детали удивляют итальянцев в русских и России.

Оказалось, что европейцы удивлены трудолюбием россиян. По их мнению, обычные люди в России не отдыхают:

"Как вы живете, без сиесты? Русские туристы больше остальных недовольны закрытыми магазинами. Я слышал, что в России работают 24/7, даже банки и другие учреждения, никакого отдыха и наслаждения жизнью", — удивлялся ее знакомый итальянец.

Кроме того, многие удивлены тем, что несмотря на непростую финансовую ситуацию в стране, россияне могут позволить себе путешествия. Дело в том, что туристические города Италии в докоронавирусные времена были полны русскоязычных путешественников.

Многие удивляются внешним видом русских женщин. Так, например, в Нидерландах женщин из России считают особенными:

"Только русские туристки путешествуют в таком виде. Макияж, уложенные волосы, какие-то особые наряды. Ах да! Еще украшения! На пальцах всегда должны быть кольца. Мы вот думаем, это все настоящее золото?!!.

Еще одно удивление иностранцев связано с тем, что "русские очень любят жениться".