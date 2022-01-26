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2 часа назад

Российские отели испугались завышать цены на проживание

Российские отели решили отказаться от резкого повышения цен на проживание в предстоящем летнем сезоне. Об этом пишет «Коммерсант».

Российские отели испугались завышать цены
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в среднем стоимость размещения будет увеличена не более чем на 10 процентов с учетом инфляции по сравнению с прошлым годом. Эксперты пояснили, что владельцы гостиниц испугались возможного оттока туристов на фоне постепенного снятия ограничений на международный туризм.

По словам генерального директора туроператора «Алеан» Ильи Уманского, российские курорты ощутят сильную конкуренцию из-за высокого спроса на путевки в Турцию. Он добавил, что стоимость проживания на российском юге будет корректироваться в зависимости от спроса.

Рост цен коснулся и объектов в сфере оздоровительного туризма. Например, санаторий «Алтайский замок» поднял стоимость отдыха на пять-шесть процентов, «Сергиевские минеральные воды» — на три-четыре процента.

Ранее в январе сообщалось, что россияне начали активно бронировать путевки на курорты Краснодарского края и Крыма на летний период. Как заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), данные о ранних продажах летних туров превышают допандемийные показатели в несколько раз.

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