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2 часа назад

Россияне массово бросились искать туры в отменившую карантин страну Европы

Российские туристы резко заинтересовались турами в Великобританию на фоне новостей об отмене карантина по приезде для всех иностранных путешественников с 11 февраля. О массовом спросе на поездки в европейскую страну сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, пишет «Интерфакс».

Россияне массово бросились искать туры в Британию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как уточнила Тюрина, отмена 10-дневного карантина, а также снижение стоимости ПЦР-тестов в четыре-пять раз фактически означают для туристов снятие ограничений для путешествий в страну. По ее словам, на фоне последних новостей у соотечественников проснулся повышенный интерес к Великобритании — россияне бросились искать экскурсионные туры, программы обучения и информацию по визовой поддержке.

«Британия формально давно открыта для россиян, но всегда нужно было проходить карантин различной продолжительности. Поэтому решались на поездки только те, у кого там родственники или бизнес. Сейчас поехать станет проще, поэтому туроператоры планируют отправить в страну и новых туристов, и тех, кто купил туры до 31 марта 2020 года и не смог поехать из-за пандемии»,

— добавила пресс-секретарь РСТ.

Собеседница агентства также выразила надежду, что к майским праздникам групповые туры в Великобританию станут снова популярны среди россиян. Сейчас этому мешают высокая стоимость авиабилетов в страну и ограниченное число рейсов.

Ранее в январе российским туристам рассказали о новых правилах въезда в Великобританию после смягчения антиковидных ограничений. Так, с 11 февраля отечественные путешественники вне зависимости от статуса вакцинации освобождаются от 10-дневного карантина по прибытии в страну, однако им придется пройти два ПЦР-тестирования: перед вылетом, а также на второй день после приезда.

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