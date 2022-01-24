Греция продлила ограничения для российских туристов

Власти Греции продлили действующие ограничения при въезде в страну для иностранных туристов, в том числе россиян, до 7 февраля. Об этом сообщает портал Schengenvisainfo со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации республики (CAA).

Так, перед полетом путешественники по-прежнему обязаны сдавать ПЦР-тест независимо от статуса вакцинации — правило касается всех прибывающих от пяти лет и старше. Тестирование необходимо пройти не ранее чем за 72 часа до поездки.

Кроме того, все туристы должны заполнять форму PLF перед вылетом. По прибытии у пассажиры сдают экспресс-тесты на коронавирус, результат которого обычно приходит в течение нескольких часов.