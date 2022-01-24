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37 минут назад

Греция продлила ограничения для российских туристов

Власти Греции продлили действующие ограничения при въезде в страну для иностранных туристов, в том числе россиян, до 7 февраля. Об этом сообщает портал Schengenvisainfo со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации республики (CAA).

Греция продлила ограничения для российских туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, перед полетом путешественники по-прежнему обязаны сдавать ПЦР-тест независимо от статуса вакцинации — правило касается всех прибывающих от пяти лет и старше. Тестирование необходимо пройти не ранее чем за 72 часа до поездки.

Кроме того, все туристы должны заполнять форму PLF перед вылетом. По прибытии у пассажиры сдают экспресс-тесты на коронавирус, результат которого обычно приходит в течение нескольких часов.

Ранее в январе стало известно, что россияне могут приобрести авиабилеты на греческий остров Родос и обратно в апреле за 9,7 тысячи рублей. Провоз багажа в стоимость не входит, за него необходимо будет заплатить еще 5,5 тысячи рублей. В эту ту же сумму выйдет перелет с 18 мая по 6 июня.

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