Сервис бронирования рыболовных туров Fish.Travel, выпускник Sber500, привлек 13 млн руб. от ФРИИ и бизнес-ангелов

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и ряд бизнес-ангелов проинвестировали в маркетплейс Fish.Travel. В рамках раунда компания совокупно получила 13 млн руб. в обмен на 6,5%. Сервис является выпускником первой волны международного акселератора Sber500, на Демо-дне которого получил конвертируемый займ размером 5 млн рублей, условие конвертации — привлечение следующего раунда. В рамках конвертации займа Сбер дополнительно получил долю 5,5%.

Fish.Travel — маркетплейс бронирования рыболовных туров, работающий по модели lightly managed marketplace (Uber-like). Сервис позволяет для клиента в 3 простых и понятных шага подобрать рыболовный тур без специализированных знаний в сфере рыбалки, получить моментальное подтверждение тура по цене ниже среднерыночной. Система полностью управляет процессом бронирования, контролирует выбор исполнителя и имеет комиссию выше конкурентов на 50%.

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После бронирования с клиентом связывается рыболовный гид, который:

встречает клиента в удобном для него месте

предоставляет полностью укомплектованный для рыбалки катер

предоставляет качественные снасти для рыбалки от мировых брендов

учит, если надо, ловить рыбу или помогает поднять уровень мастерства

отвозит в рыболовные места, проверенные годами, где точно будет рыба

предоставляет всю необходимую экипировку

А Fish.Travel гарантирует улов или возращает деньги. За все время работы сервиса ни разу не пришлось воспользоваться этой гарантией.

Сервис Fish.Travel работает на рынке США, где рыбалка занимает второе место в списке самых популярных хобби. В 2021 году около 55 млн американцев 969 млн раз съездили на рыбалку. Общий объем целевого рынка составляет $152 млрд.

В начале июня 2018 года Fish Travel попал в пятнадцатый набор «Акселератора ФРИИ», став портфельной компанией акселератора и получив 2,5 млн руб. инвестиций за 7% доли компании. В 2021 году команда прошла программу GoGlobal при поддержке Московского экспортного центра, где главной задачей команды был поиск и тестирование новых международных сегментов рынка и партнерских каналов.

Мы запустили Uber в сфере рыбалки. В отличие от других маркетплейсов, клиенты заказывают услугу у сервиса, который отвечает за качество и скорость оказания услуг. При этом комиссия сервиса не увеличивает стоимость тура для клиента. Полученный нами раунд уникален тем, что инвесторы поверили в перспективы туризма на фоне пандемии, когда многие сервисы в этой сфере вынуждены замораживать активность или вовсе закрываться. Уже в ноябре 2021 года мы вернулись на допандейминый уровень продаж