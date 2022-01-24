Депутат Госдумы от Удмуртии Гарин исполнил мечту школьницы в рамках «Елки желаний»

В рамках всероссийской акции «Елка желаний» депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин исполнил мечту больной сахарным диабетом 14-летней школьницы из Можги Алины Маракулиной побывать в Москве.

Девочка из многодетной семьи, учится в 10 классе Можгинской школы №1 с валеологическим направлением и планирует поступать в медицинский вуз, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В минувшие выходные мечта Алины исполнилась – вместе с мамой и младшим братом они побывали в Москве. Дорогу, проживание и экскурсии для Алины и членов ее семьи оплатил Гарин.

«Здорово, что есть такие добрые акции как «Елка желаний»! Откликается достаточно много людей, кто готов воплотить настоящее новогоднее чудо для тех, кому сейчас нужна поддержка. Надеюсь, что у Алины и членов ее семьи останутся самые теплые и радостные впечатления от долгожданной поездки», – отметил депутат.

За полтора дня Маракулины побывали на пешеходной и обзорной экскурсиях по центру Москвы, посетили с экскурсией парк «Зарядье», увидели знаменитые шедевры Третьяковской галереи, погуляли по Красной площади.

«Мне очень понравился город! Очень яркие эмоции оставил аттракцион «полет над Москвой» в парке «Зарядье»! Интересно было потом на экскурсии посетить места, на которые недавно смотрела с высоты птичьего полета. Через год мне сдавать ЕГЭ, и прогулка по академической части Москвы меня особенно вдохновила на поступление в вуз», – рассказала Алина.